Джеймс Воулз – о Сайнсе: «Он для нас цель №1»

Теги Феррари Уильямс Карлос Сайнс Формула-1 Джеймс Воулз Авто

В «Уильямсе» вновь отметили большой интерес к Сайнсу.

Руководитель «Уильямса» подчеркнул, что команда нацелена на то, чтобы подписать контракт с Карлосом Сайнсом.

«Он пилот с опытом победы в гонке, который в прошлом году вопреки всему победил Макса [Ферстаппена] в Сингапуре блестящим пилотажем.  

Он с умом обрабатывает информацию, невероятно быстро и логически мыслит. То, что он сделал в этом году в Шанхае, выглядит как нечто плохое, но это нет так. В квалификации он разбился. Но мы все были близки к подобному исходу.

Это потрясающий атлет, который может перезагрузиться, ненадолго отступить, а затем в таких условиях победить напарника. Думаю, это демонстрирует то, насколько он силен как пилот.

Думаю, любой команде в пелотоне повезло бы иметь рядом кого-то вроде Карлоса. Он для нас цель №1», – заявил Воулз.

Джеймс Воулз: «Уильямс» уже не тот, что три года назад. Сайнс мог бы занять очень важное место во всей этой картине»

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий