Джеймс Воулз – о Сайнсе: «Он для нас цель №1»

В «Уильямсе» вновь отметили большой интерес к Сайнсу.

Руководитель « » подчеркнул, что команда нацелена на то, чтобы подписать контракт с .

«Он пилот с опытом победы в гонке, который в прошлом году вопреки всему победил Макса [Ферстаппена] в Сингапуре блестящим пилотажем.

Он с умом обрабатывает информацию, невероятно быстро и логически мыслит. То, что он сделал в этом году в Шанхае, выглядит как нечто плохое, но это нет так. В квалификации он разбился. Но мы все были близки к подобному исходу.

Это потрясающий атлет, который может перезагрузиться, ненадолго отступить, а затем в таких условиях победить напарника. Думаю, это демонстрирует то, насколько он силен как пилот.

Думаю, любой команде в пелотоне повезло бы иметь рядом кого-то вроде Карлоса. Он для нас цель №1», – заявил Воулз.

Джеймс Воулз: «Уильямс» уже не тот, что три года назад. Сайнс мог бы занять очень важное место во всей этой картине»