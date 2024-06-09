Фредерик Вассер об уверенности Вильнева в «Феррари»: «Иногда ты неправ»

Теги Гран-при Канады Феррари Жак Вильнев Карлос Сайнс Формула-1 Шарль Леклер Фредерик Вассер Авто

Вассер обсудил провал «Феррари» с Вильневым.

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассер пообщался с чемпионом «Формулы-1» Жаком Вильневым после неудачной квалификации к Гран-при Канады: Шарль Леклер стал 11-м, Карлос Сайнс – 12-м.

«Перед стартом уик-энда я был уверен, что «Феррари»…» – заявил Вильнев, работающий на домашнем этапе экспертом на Sky Sports.

Вассер прервал канадца:

«Да, но иногда ты неправ».

После этого Жак и Фред обменялись мнениями.

Вильнев: Но я был убежден, что у вас есть все необходимое, что автодром идеально подходит «Феррари» с его медленными поворотами, сменой направлений, однако не получилось.

Вассер: На мой взгляд, условия были несколько пограничными – капли [дождя], холодно, очень трудно было «включить» шины. Хотя это вовсе не оправдание – условия одинаковы для всех.

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