Фредерик Вассер об уверенности Вильнева в «Феррари»: «Иногда ты неправ»

Вассер обсудил провал «Феррари» с Вильневым.

Руководитель «Феррари» пообщался с чемпионом «Формулы-1» после неудачной квалификации к Гран-при Канады: стал 11-м, – 12-м.

«Перед стартом уик-энда я был уверен, что «Феррари»…» – заявил Вильнев, работающий на домашнем этапе экспертом на Sky Sports.

Вассер прервал канадца:

«Да, но иногда ты неправ».

После этого Жак и Фред обменялись мнениями.

Вильнев: Но я был убежден, что у вас есть все необходимое, что автодром идеально подходит «Феррари» с его медленными поворотами, сменой направлений, однако не получилось.

Вассер: На мой взгляд, условия были несколько пограничными – капли [дождя], холодно, очень трудно было «включить» шины. Хотя это вовсе не оправдание – условия одинаковы для всех.

«Феррари» не пробилась в топ-10 квалификации к Гран-при Канады

Гран-при Канады-2024. Квалификация. Расселл выиграл поул, Ферстаппен показал то же время, Норрис – 3-й

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях:

Facebook | ВК | Telegram | Instagram