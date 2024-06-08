«Феррари» не пробилась в топ-10 квалификации к Гран-при Канады
Гонщики «Феррари» выбыли из борьбы за поул к Гран-при Канады после второго сегмента.
Шарль Леклер показал 11-е время по итогам квалификации, Карлос Сайнс – 12-е. Пилоты Скудерии, считавшимся одними из ключевых фаворитов уик-энда, начнут воскресную гонку из середины пелотона.
За ходом сессии можно следить вместе с нашим онлайном:
Квала «Ф-1» в Канаде – рулетка. «Мерседес» ворвался в борьбу, «Ред Булл» отстает
🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях:
Facebook | ВК | Telegram | Instagram