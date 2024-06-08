«Феррари» не пробилась в топ-10 квалификации к Гран-при Канады

Теги Гран-при Канады Феррари Карлос Сайнс Формула-1 Шарль Леклер Авто

Гонщики «Феррари» выбыли из борьбы за поул к Гран-при Канады после второго сегмента.

Шарль Леклер показал 11-е время по итогам квалификации, Карлос Сайнс – 12-е.  Пилоты Скудерии, считавшимся одними из ключевых фаворитов уик-энда, начнут воскресную гонку из середины пелотона.

За ходом сессии можно следить вместе с нашим онлайном:

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6 комментариев
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вот это поворот. оба рб и астона пробились в к3, а обе феррари нет. такого наверное никто не ожидал.
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Хорошо что Канада - не Монако. Тут важен именно гоночный темп. Главное не паниковать, а настраиваться на завтрашнюю минимизацию потерь.
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Старые добрые фурки вернулись
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нипанятно...
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На дождь заточены? Давайте, корпоративные шаманы, всю ночь колотите в бубны ))
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Ответ Jurgen Klinsmann
вот это поворот. оба рб и астона пробились в к3, а обе феррари нет. такого наверное никто не ожидал.
...как и Мерседес на поуле с отрывом 0,000 от Макса
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