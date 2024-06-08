«Феррари» не пробилась в топ-10 квалификации к Гран-при Канады

Гонщики « » выбыли из борьбы за поул к после второго сегмента.

показал 11-е время по итогам квалификации, – 12-е. Пилоты Скудерии, считавшимся одними из ключевых фаворитов уик-энда, начнут воскресную гонку из середины пелотона.

За ходом сессии можно следить вместе с нашим онлайном:

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