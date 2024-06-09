Расселл завоевал 2-й поул в карьере и 1-й для «Мерседеса» в 2024 году

Теги Гран-при Канады Гран-при Венгрии Льюис Хэмилтон Формула-1 Мерседес Джордж Расселл Авто

Гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл победил в квалификации к Гран-при Канады.

Поул-позиция стала для британца второй в карьере – ранее он стартовал первым в Венгрии в 2022 году.

«Мерседес» завоевал первый поул в нынешнем сезоне и третий после сезона-2021. Единственный поул 2023 года команде принес Льюис Хэмилтон – также в Венгрии.

Гран-при Канады-2024. Квалификация. Расселл выиграл поул, Ферстаппен показал то же время, Норрис – 3-й

Два лучших пилота квалификации «Ф-1» показали одно и то же время впервые с 1997-го

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях:
Facebook | ВК | Telegram | Instagram

3 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Удачи Джорджу в гонке. Приятно видеть именно его на поуле
0
0
0
Ответ Клименко
Интересно, Расселл так хорош или просто его напарник дно
Дно здесь только твой комментарий.
+1
-1
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий