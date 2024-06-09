Расселл завоевал 2-й поул в карьере и 1-й для «Мерседеса» в 2024 году

Гонщик « » победил в квалификации к Гран-при Канады.

Поул-позиция стала для британца второй в карьере – ранее он стартовал первым в в 2022 году.

«Мерседес» завоевал первый поул в нынешнем сезоне и третий после сезона-2021. Единственный поул 2023 года команде принес – также в Венгрии.

Гран-при Канады-2024. Квалификация. Расселл выиграл поул, Ферстаппен показал то же время, Норрис – 3-й

Два лучших пилота квалификации «Ф-1» показали одно и то же время впервые с 1997-го

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