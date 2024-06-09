Фредерик Вассер: «Более 50% нашего отставания приходится на первый поворот»
В «Феррари» объяснили причины провала в квалификации в Канаде.
Руководитель «Феррари» ответил, что Скудерия вылетела во втором сегменте квалификации к Гран-при Канады из-за проблем с работой шин.
«Вчера темп был в порядке при обоих условиях – и при влажных, и при сухих. Но этим утром у нас были проблемы с тем, чтобы заставить шины работать в первом повороте. Более 50% нашего отставания приходится на первый поворот.
Все довольно плотно. В конце концов [Серхио] Перес – 16-й. Отстань на 0,1 или 0,2 секунды, и ты можешь вылететь.
Карлос [Сайнс] был на три десятые быстрее Шарля [Леклера] в последнем повороте, прежде чем он допустил ошибку. Что есть, то есть – мы должны быть довольны тем фактом, что борьба такая плотная.
Естественно, когда вы на 11-м и 12-м месте, вы недовольны», – заявил Вассер.
Кроме того, шеф команды подтвердил, что в конце второго сегмента оба пилота ехали на уже использованном комплекте, поскольку свежего не осталось.
Гран-при Канады-2024. Квалификация. Расселл выиграл поул, Ферстаппен показал то же время, Норрис – 3-й