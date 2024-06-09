Фредерик Вассер: «Более 50% нашего отставания приходится на первый поворот»

В «Феррари» объяснили причины провала в квалификации в Канаде.

Руководитель « » ответил, что Скудерия вылетела во втором сегменте квалификации к Гран-при Канады из-за проблем с работой шин.

«Вчера темп был в порядке при обоих условиях – и при влажных, и при сухих. Но этим утром у нас были проблемы с тем, чтобы заставить шины работать в первом повороте. Более 50% нашего отставания приходится на первый поворот.

Все довольно плотно. В конце концов [Серхио] Перес – 16-й. Отстань на 0,1 или 0,2 секунды, и ты можешь вылететь.

[Сайнс] был на три десятые быстрее Шарля [ ] в последнем повороте, прежде чем он допустил ошибку. Что есть, то есть – мы должны быть довольны тем фактом, что борьба такая плотная.

Естественно, когда вы на 11-м и 12-м месте, вы недовольны», – заявил .

Кроме того, шеф команды подтвердил, что в конце второго сегмента оба пилота ехали на уже использованном комплекте, поскольку свежего не осталось.

Гран-при Канады-2024. Квалификация. Расселл выиграл поул, Ферстаппен показал то же время, Норрис – 3-й