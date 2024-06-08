Гельмут Марко: «Всегда есть различные опции, но в целом у Переса двухлетний контракт»

Теги Гран-при Канады Ред Булл Формула-1 Гельмут Марко Серхио Перес Авто

Марко подтвердил подписание двухлетнего контракта с Пересом.

Ранее сообщалось, что Перес хотел получить от «Ред Булл» контракт на два года, но команда настаивала на однолетнем соглашении.

Непосредственно перед официальным объявлением в прессе сообщалось, что Перес в итоге подписал с «Ред Булл» контракт по схеме 1+1. Однако в официальном заявлении «Ред Булл» было объявлено о двухлетнем соглашении.

Советник «Ред Булл», отвечая на соответствующий вопрос, подтвердил, что с Пересом подписан двухлетний контракт.

«В конечном счете мы можем говорить о том, что Чеко справляется со своей работой. Да, у него бывают как взлеты, так и падения, но он все равно остается очень быстрым гонщиком.

Что касается самого вопроса, то в контрактах всегда предусматриваются различные опции. Но да, в целом у Переса двухлетний контракт», – рассказал Марко.

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3 комментария
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"В целом на два года с предусмотром различных опций" даёт хоть какую-то надежду на изменения. Опцию на перевод в Визу уже в 2024м то прописали?
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Ответ Anastasia Smelova
"В целом на два года с предусмотром различных опций" даёт хоть какую-то надежду на изменения. Опцию на перевод в Визу уже в 2024м то прописали?
Не Визу, а Пизу
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