Льюис Хэмилтон: «Мне кажется, что в этот уик-энд мы будем ближе к лидерам»

Хэмилтон остался доволен работой болида в первый день уик-энда в .

Пилот « » отметил, что машина неплохо проявила себя и на мокрой, и на сухой трассе, и что в этот уик-энд у команды есть шанс навязать борьбу конкурентам в борьбе за высокие места.

«Пока рано о чем-то говорить. Но у меня хороший настрой, я чувствую, что машина реагирует на мои действия, я чувствую уверенность.

Но мы ничего не узнаем, пока не выедем на трассу [в боевых условиях], а по субботам, в квалификациях, у нас все зачастую складывается не так, как в остальные дни. Но я надеюсь, что нас ждет хороший день.

При этом мне кажется, что сегодня мы довольно сильно смотрелись и на сухой, и на мокрой трассе. Так что мне кажется, что в этот уик-энд мы будем ближе к лидерам, чем обычно», – рассказал Хэмилтон.

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