Руководители команд «Ф-1» встретятся с ФИА для обсуждения технического регламента на 2026 год

Теги техника ФИА Формула-1 регламент Авто

Команды «Ф-1» хотят обсудить с ФИА поправки к регламенту-2026.

По информации издания Motorsport, у многих команд возникли некоторые опасения относительно озвученных идей, которые хотят применить в рамках технического регламента.

Совещание должно пройти в субботу утром в Монреале. Есть сразу несколько моментов, которые вызывают у команд наибольшее беспокойство. И которые, как кажется представителям команд, либо не сработают вовсе, либо сработают совсем не так, как предполагается по задумке.

Опасения вызывает концепция аэродинамики и предполагающееся заметное снижение уровня прижимной силы. Что вкупе с постоянной разрядкой батареи приведет к сильному снижению скорости прохождения круга.

Вызывают у команд вопросы и планы по снижению веса болидов на 30 кг. Притом, что также в конструкции предполагается значительное увеличение количества батарей, которые сами по себе весят довольно много. Опасения связаны с тем, что команды не смогут даже близко подойти к намеченной цели по снижению веса и будут тратить огромные деньги впустую, в попытках все-таки этого добиться.

Крайний срок утверждения регламента – 30 июня, за полтора года до момента его официального вступления в силу. Однако команды могут договориться с ФИА о переносе дедлайна и доработки регламента осенью.

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