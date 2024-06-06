Льюис Хэмилтон: «Не сказал бы, что текущее положение «Мерседеса» нас угнетает»

Хэмилтон оценил текущее положение « ».

В нынешнем сезоне «Мерседес» выпал из борьбы за самые высокие места и на данный момент команда занимает лишь четвертое место в Кубке конструкторов, а отставание от занимающего третье место «Макларена» составляет уже 88 очков.

«Я бы не сказал, что текущая ситуация нас угнетает, вгоняет в депрессию. Это скорее вопрос того, что нужно набраться терпения.

Нужно просто стараться выжать максимум из тех возможностей, которые имеются в твоем распоряжении на данный момент.

Обнадеживает то, что мы видим прогресс в работе над болидом на базе и в аэродинамической трубе», – рассказал .

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