Гельмут Марко о составе пилотов «РБ»: «Помимо Цуноды, у нас есть еще один гонщик «Хонды» – Иваса»

Марко оценил шансы Ивасы попасть в «Формулу-1».

Советник «Ред Булл» отметил, что у команды нет проблем с выбором пилотов для конюшни «РБ», где обычно обкатывается талантливая молодежь.

В свете того, что сотрудничество «Ред Булл» и «Хонды» близится к завершению, в паддоке начались разговоры о том, что систему «Ред Булл» может покинуть и выступающий сейчас за «РБ» . Что, учитывая не очень стабильную форму Даниэля Риккардо, может создать проблему с составом пилотов.

По словам Марко, в « » хватает талантливых юниоров и такой проблемы на самом деле нет:

«Подобные проблемы – это роскошь. Помимо Цуноды, у нас есть и другой гонщик из программы «Хонды», который хорошо показывает себя в гонках – это Аюму Иваса.

Да, в этом сезоне он пока не выиграл ни одной гонки [Иваса выступает в японской «Супер-Формуле»], потому что дважды плохо стартовал, но несмотря на это он занимает третье место в общем зачете.

Цунода и Иваса – это два японских гонщика, которые связаны с «Ред Булл» долгосрочными контрактами, так что посмотрим, как они будут проявлять себя на дистанции».

также ответил на вопрос о том, какого результата нужно добиться Ивасе, чтобы попасть в «Формулу-1»:

«Победить в чемпионате «Супер-Формулы». Так что для начала посмотрим, сможет ли он выиграть. Его первая гонка вышла не очень хорошей, но уже во второй гонке он был лучшим пилотом на трассе».

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