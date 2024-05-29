Кристиан Хорнер: «Нам нужно вернуть Пересу прежнюю уверенность в себе и не допустить спада»

Хорнер отметил важность Переса в борьбе команды за победу в чемпионате.

Руководитель « » высказался о неудачах Переса в последних гонках. На этапе в Имоле Перес сумел заработать всего 4 очка, а в Монако неудачно выступил в квалификации, а в гонке сошел на первом же круге после тяжелого столкновения с Кевином Магнуссеном.

«Гоночный уик-энд в Монако получился для Переса весьма тяжелым. Очевидно, что нам нужно, чтобы обе наши машины находились в группе лидеров и зарабатывали очки. Ведь мы не можем сбрасывать со счетов угрозу со стороны « » и « » – причем в обоих чемпионатах.

Первые шесть гонок Чеко провел очень сильно. Он квалифицировался на первом ряду стартовой решетки, регулярно финишировал вторым или третьим, очень хорошо набирал очки. Нам просто нужно вернуть ему прежнюю уверенность в себе и не допустить спада», – рассказал .

«Пейзажи великолепны, но сбрасываем на 4 секунды – это не гонки!» «Ф-1» злится на Монако – требует перемен