Кристиан Хорнер: «Нам нужно вернуть Пересу прежнюю уверенность в себе и не допустить спада»

Теги Гран-при Монако Феррари Макларен Кристиан Хорнер Ред Булл Формула-1 Серхио Перес Авто

Хорнер отметил важность Переса в борьбе команды за победу в чемпионате.

Руководитель «Ред Булл» высказался о неудачах Переса в последних гонках. На этапе в Имоле Перес сумел заработать всего 4 очка, а в Монако неудачно выступил в квалификации, а в гонке сошел на первом же круге после тяжелого столкновения с Кевином Магнуссеном.

«Гоночный уик-энд в Монако получился для Переса весьма тяжелым. Очевидно, что нам нужно, чтобы обе наши машины находились в группе лидеров и зарабатывали очки. Ведь мы не можем сбрасывать со счетов угрозу со стороны «Феррари» и «Макларена» – причем в обоих чемпионатах.

Первые шесть гонок Чеко провел очень сильно. Он квалифицировался на первом ряду стартовой решетки, регулярно финишировал вторым или третьим, очень хорошо набирал очки. Нам просто нужно вернуть ему прежнюю уверенность в себе и не допустить спада», – рассказал Хорнер.

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2 комментария
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Блин, Хорнер такой размазня я фигею, какой-то и не мужик вовсе, как он добился успеха с РБ то? Хотя да, наверное за него все сделали Марко и Ньюи. Этот мямля же конкретный....Лижет задницу Пересу 24 на 7.
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Смешная ситуация, обычно пилотов типа Переса за такие результаты выкинули бы походу сезона, но плюшевой и ранимой приме не нравится никакая борьба и конкуренция, даже когда чика пару раз за сезон показывал что то, тут же начинались истерики и недовольство, и вот вместо того чтобы взять приличного гонщика, они возятся с Чикой ради комфорта примы, особенно это смешно с учётом отношения РБ с пилотами раньше, а потом будут рассказывать что этот боящийся борьбы и конкуренции любитель самовозить далеко впереди лучший в истории лол.
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