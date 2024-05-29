Карлос Сайнс: «На обычных трассах «Ред Булл» все еще будет впереди. Но дни их доминирования остались в прошлом»

Теги Гран-при Испании Гран-при Монако Гран-при Канады Феррари Макларен Ред Булл Карлос Сайнс Формула-1 Авто

Сайнс оценил положение в чемпионате и уровень текущего преимущества «Ред Булл».

Пилот «Феррари» считает, что на данный момент итальянской команде, как и «Макларену», удалось достаточно приблизиться к «Ред Булл», чтобы оказывать ощутимое давление на действующих чемпионов.

«Здравый смысл подсказывает мне, что на обычных трассах «Ред Булл» все еще будет впереди. Но дни их доминирования остались в прошлом.

Мы и «Макларен» находимся примерно на одном уровне. В конечном счете, разрывы между командами в топ-3 сильно сократились. Если в качестве примера использовать Майами или Имолу, то речь идет о паре десятых секунды.

Теперь все зависит от дальнейшего развития болидов. Одно удачное обновление у команды может сместить баланс сил и стать разницей между победой и поражением.

Очевидно, что давление на Макса Ферстаппена и «Ред Булл» медленно но верно усиливается. Мы знали, что трасса в Монако подойдет нам, то же касается и трассы в Сингапуре. На трассе в Монреале тоже свои правила – там есть и высокие поребрики, и медленные повороты, и скоростные секции. И только на Гран-при Испании мы снова окажемся на обычной гоночной трассе.

Мы должны продолжать давить на «Ред Булл», ведь они не могут позволить себе допускать ошибки, находясь впереди. Иначе и мы, и «Макларен» сразу же окажемся рядом. И в этом и заключается разница относительно первой части сезона. Лидерство «Ред Булл» зачастую было столь велико, что никто не мог воспользоваться их слабыми местами. Сейчас ситуация изменилась», – рассказал Сайнс.

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2 комментария
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Обычно когда так кукарекают, Ред Булл и Ферстаппен потом второму месту полминуты привозят.
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