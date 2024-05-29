Карлос Сайнс: «На обычных трассах «Ред Булл» все еще будет впереди. Но дни их доминирования остались в прошлом»
Сайнс оценил положение в чемпионате и уровень текущего преимущества «Ред Булл».
Пилот «Феррари» считает, что на данный момент итальянской команде, как и «Макларену», удалось достаточно приблизиться к «Ред Булл», чтобы оказывать ощутимое давление на действующих чемпионов.
«Здравый смысл подсказывает мне, что на обычных трассах «Ред Булл» все еще будет впереди. Но дни их доминирования остались в прошлом.
Мы и «Макларен» находимся примерно на одном уровне. В конечном счете, разрывы между командами в топ-3 сильно сократились. Если в качестве примера использовать Майами или Имолу, то речь идет о паре десятых секунды.
Теперь все зависит от дальнейшего развития болидов. Одно удачное обновление у команды может сместить баланс сил и стать разницей между победой и поражением.
Очевидно, что давление на Макса Ферстаппена и «Ред Булл» медленно но верно усиливается. Мы знали, что трасса в Монако подойдет нам, то же касается и трассы в Сингапуре. На трассе в Монреале тоже свои правила – там есть и высокие поребрики, и медленные повороты, и скоростные секции. И только на Гран-при Испании мы снова окажемся на обычной гоночной трассе.
Мы должны продолжать давить на «Ред Булл», ведь они не могут позволить себе допускать ошибки, находясь впереди. Иначе и мы, и «Макларен» сразу же окажемся рядом. И в этом и заключается разница относительно первой части сезона. Лидерство «Ред Булл» зачастую было столь велико, что никто не мог воспользоваться их слабыми местами. Сейчас ситуация изменилась», – рассказал Сайнс.
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