Тото Вольфф: «Мы должны привести команду к такому состоянию, когда «Мерседес» сможет бороться за самые высокие места»

Вольфф оценил перспективы « » в работе над обновлением болида.

Исполнительный директор немецкой команды отметил, что основной задачей «Мерседеса» остается работа над улучшением машины и постепенный прогресс.

По словам , команда готовится привезти несколько новинок на ближайшие гонки в Монреале и Барселоне.

«Основная задача в том, чтобы просто двигаться вперед – постепенно, шаг за шагом. В прошлом году « » в промежутке между двумя гонками удалось добиться сенсационного прогресса. Они продолжали наращивать производительность, изначально развивая концепцию, которая хорошо работала.

В « » делали это постепенно, шаг за шагом, в прошлом году мы тоже хорошо с этим справились. Именно в этом я вижу задачу команды.

Мы должны привести команду к такому состоянию, когда мы сможем бороться с этими ребятами за самые высокие места, сможем бороться за победы и подиумы. Именно в этом заключается наша цель в краткосрочной перспективе.

Думаю, сейчас мы как раз и заняты тем, чтобы постараться решить эту проблему. При этом в Монреале нас снова ждет довольно нестандартная трасса. Так мы собираемся добавить пару новинок, и еще пара новинок потом появится на этапе в Барселоне. Так что да, мы просто стараемся работать, постепенно прибавлять – при этом не забывая, что у нас могут быть и неудачи», – рассказал Вольфф.

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