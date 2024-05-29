Тото Вольфф: «Мы должны привести команду к такому состоянию, когда «Мерседес» сможет бороться за самые высокие места»
Вольфф оценил перспективы «Мерседеса» в работе над обновлением болида.
Исполнительный директор немецкой команды отметил, что основной задачей «Мерседеса» остается работа над улучшением машины и постепенный прогресс.
По словам Вольффа, команда готовится привезти несколько новинок на ближайшие гонки в Монреале и Барселоне.
«Основная задача в том, чтобы просто двигаться вперед – постепенно, шаг за шагом. В прошлом году «Макларену» в промежутке между двумя гонками удалось добиться сенсационного прогресса. Они продолжали наращивать производительность, изначально развивая концепцию, которая хорошо работала.
В «Феррари» делали это постепенно, шаг за шагом, в прошлом году мы тоже хорошо с этим справились. Именно в этом я вижу задачу команды.
Мы должны привести команду к такому состоянию, когда мы сможем бороться с этими ребятами за самые высокие места, сможем бороться за победы и подиумы. Именно в этом заключается наша цель в краткосрочной перспективе.
Думаю, сейчас мы как раз и заняты тем, чтобы постараться решить эту проблему. При этом в Монреале нас снова ждет довольно нестандартная трасса. Так мы собираемся добавить пару новинок, и еще пара новинок потом появится на этапе в Барселоне. Так что да, мы просто стараемся работать, постепенно прибавлять – при этом не забывая, что у нас могут быть и неудачи», – рассказал Вольфф.
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