Ландо Норрис: «Цель – подиум в Монако. Надеюсь, получится давить на «Феррари»
Норрис надеется прорваться на подиум в Монте-Карло.
Пилот «Макларена» Ландо Норрис, завершивший четвертым квалификацию к Гран-при Монако, сообщил, что целью на гонку является призовое место.
«Это хаотичная трасса. Чем ты ближе к аварии в повороте, тем ближе к пределу. Как только пересекаешь черту, чувствуешь такой адреналин, а потом внезапно все заканчивается.
Надо каким-то образом чувствовать себя комфортно с таким уровнем опасности и риска. Тот, кому будет комфортнее с этим, вероятно, выступит лучше.
«Феррари» быстра весь уик-энд. На низких скоростях команда лучшая в пелотоне на протяжении всего сезона.
То, что мы впереди всех болидов «Ред Булл» и «Мерседеса», которые были сильны, очень хороший знак. Скорость на еще одном автодроме – приятная новость.
Оскар [Пиастри] выступил здорово. Он проехал хорошие круги, и приятно тоже видеть его в группе лидеров.
Я в одном месте от подиума, и это наша цель. Все решат старт, стратегия и пит-стопы. Позади много быстрых машин, и надо за ними следить. Будет захватывающе, и, надеюсь, получится давить на «Феррари». Выиграет та команда, которая завтра допустит меньше ошибок», – проанализировал расклады британец.
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