Ландо Норрис: «Цель – подиум в Монако. Надеюсь, получится давить на «Феррари»

Норрис надеется прорваться на подиум в Монте-Карло.

Пилот « » , завершивший четвертым квалификацию к , сообщил, что целью на гонку является призовое место.

«Это хаотичная трасса. Чем ты ближе к аварии в повороте, тем ближе к пределу. Как только пересекаешь черту, чувствуешь такой адреналин, а потом внезапно все заканчивается.

Надо каким-то образом чувствовать себя комфортно с таким уровнем опасности и риска. Тот, кому будет комфортнее с этим, вероятно, выступит лучше.

«Феррари» быстра весь уик-энд. На низких скоростях команда лучшая в пелотоне на протяжении всего сезона.

То, что мы впереди всех болидов « » и «Мерседеса», которые были сильны, очень хороший знак. Скорость на еще одном автодроме – приятная новость.

Оскар [Пиастри] выступил здорово. Он проехал хорошие круги, и приятно тоже видеть его в группе лидеров.

Я в одном месте от подиума, и это наша цель. Все решат старт, стратегия и пит-стопы. Позади много быстрых машин, и надо за ними следить. Будет захватывающе, и, надеюсь, получится давить на « ». Выиграет та команда, которая завтра допустит меньше ошибок», – проанализировал расклады британец.

Квалификация «Ф-1» в Монако. Леклер взял поул на домашней трассе, Ферстаппен первый раз в сезоне проиграл в субботу

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