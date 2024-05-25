Даниэль Риккардо: «Я могу сказать, что дело было типа в шинах, но мне нужно понять, чем мои действия отличались от действий Юки»

Риккардо подвел итоги квалификации в Монако.

Пилот « » высказался о 12-м месте, которое занял в квалификации к , в то время как его напарник стал 8-м.

«Перед началом квалификации у меня было очень много энергии. Сейчас я явно разочарован, потому что результат недостаточно хорош – я не там, где ожидал оказаться.

Очевидно, я не разочарован тем, как пилотировал. Дело просто в том, что мне не удавалось извлечь темп там, где мне нужно было. Конечно, я могу сказать, что дело было типа в шинах, но мне нужно понять, чем мои действия отличались от действий Юки.

Это не изменит результат. С ним просто нужно смириться», – сказал .

Квалификация «Ф-1» в Монако. Леклер взял поул на домашней трассе, Ферстаппен лишь 6-й

