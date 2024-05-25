Даниэль Риккардо: «Я могу сказать, что дело было типа в шинах, но мне нужно понять, чем мои действия отличались от действий Юки»

Теги Гран-при Монако Формула-1 Даниэль Риккардо Юки Цунода РБ Авто

Риккардо подвел итоги квалификации в Монако.

Пилот «РБ» высказался о 12-м месте, которое занял в квалификации к Гран-при Монако, в то время как его напарник Юки Цунода стал 8-м.

«Перед началом квалификации у меня было очень много энергии. Сейчас я явно разочарован, потому что результат недостаточно хорош – я не там, где ожидал оказаться.

Очевидно, я не разочарован тем, как пилотировал. Дело просто в том, что мне не удавалось извлечь темп там, где мне нужно было. Конечно, я могу сказать, что дело было типа в шинах, но мне нужно понять, чем мои действия отличались от действий Юки.

Это не изменит результат. С ним просто нужно смириться», – сказал Риккардо.

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2 комментария
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Риккардо просто не повезло - ему случайно поставили шипованную резину от крузака )))
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Ты не прав. Дело в прокладке между рулем и сидением.
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