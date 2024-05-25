Тото Вольфф: «Нам немного не хватило скорости для борьбы за второе место»
Вольфф оценил выступление «Мерседеса» в квалификации в Монако.
Исполнительный директор немецкой команды признал, что «Мерседесу» не хватило скорости для борьбы за более высокие места.
«Я думаю, что 5 или 7 место в данном случае для нас – это одно и то же. Темп был хорошим. Нам просто немного не хватило скорости для борьбы за 2 место.
Мы достигли всех поставленных целей. Но, вероятно, таков темп нашего болида на данный момент. Отставание от поула в 0,270 секунды в Монако – это нормально», – рассказал Вольфф.
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