Тото Вольфф: «Нам немного не хватило скорости для борьбы за второе место»

Вольфф оценил выступление « » в квалификации в Монако.

Исполнительный директор немецкой команды признал, что «Мерседесу» не хватило скорости для борьбы за более высокие места.

«Я думаю, что 5 или 7 место в данном случае для нас – это одно и то же. Темп был хорошим. Нам просто немного не хватило скорости для борьбы за 2 место.

Мы достигли всех поставленных целей. Но, вероятно, таков темп нашего болида на данный момент. Отставание от поула в 0,270 секунды в Монако – это нормально», – рассказал .

Квалификация «Ф-1» в Монако. Леклер взял поул на домашней трассе, Ферстаппен первый раз в сезоне проиграл в субботу