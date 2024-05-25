Тото Вольфф: «Нам немного не хватило скорости для борьбы за второе место»

Теги Гран-при Монако Формула-1 Мерседес Тото Вольфф Авто

Вольфф оценил выступление «Мерседеса» в квалификации в Монако.

Исполнительный директор немецкой команды признал, что «Мерседесу» не хватило скорости для борьбы за более высокие места.

«Я думаю, что 5 или 7 место в данном случае для нас – это одно и то же. Темп был хорошим. Нам просто немного не хватило скорости для борьбы за 2 место.

Мы достигли всех поставленных целей. Но, вероятно, таков темп нашего болида на данный момент. Отставание от поула в 0,270 секунды в Монако – это нормально», – рассказал Вольфф.

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1 комментарий
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А если Сайнса накажут за Блокировку.Ситуация будет хуже.
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