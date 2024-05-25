Фредерик Вассер о поуле Леклера: «Гонка завтра, за субботу очки не дают»

Теги Гран-при Монако Феррари Формула-1 Фредерик Вассер Авто

Вассер указал на сложность, с которой «Феррари» столкнется в гонке в Монако.

Руководитель «Феррари» считает, что эволюция трассы станет главным испытанием для команды в Монако.

«Гонка завтра, за субботу очки не дают. Нам нужно сохранять спокойствие и готовиться к завтрашнему дню.

Это хорошая заявка, поул в Монако всегда был лучшей позицией для гонки – это хорошее достижение. Но сейчас самое важное – завтрашний день. Нам нужно выполнить свою работу завтра.

Вызов заключается в том, чтобы улучшать темп параллельно с изменением условий на трассе. Это нелегко, потому что когда ты лидируешь, то это совсем другое ощущение – кажется, что все хорошо и не нужно атаковать сильнее.

Но при эволюции трека приходится проезжать быстрее каждый круг – и так нужно действовать вплоть до финиша», – рассказал Вассер.

Квалификация «Ф-1» в Монако. Леклер взял поул на домашней трассе, Ферстаппен лишь 6-й
 

2 комментария
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Звучит как угроза
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Ответ Мадина Уйгурова
Звучит как угроза
Для Феррари
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