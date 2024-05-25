Тото Вольфф: «В диапазоне между 2 и 10 местом борьба очень плотная»

Вольфф оценил положение команды перед квалификацией в .

Исполнительный директор « » отметил, что позади Шарля Леклера идет весьма плотная борьба, и что результат квалификации для немецкой команды может оказаться непредсказуемым.

«Фокус в том, чтобы получить возможность проезжать быстрые круги, пока шины находятся в хорошем рабочем диапазоне.

В диапазоне между 2 и 10 местом борьба очень плотная. И проехав хороший круг ты можешь показать как очень хороший, так и весьма посредственный результат.

Что до инцидента с , то блокировка колес – это всегда не слишком здорово. При блокировке колес ты теряешь этот комплект шин на всю сессию.

С другой стороны, нам нужно работать над оптимизацией настроек болида, потому что сейчас мы сжигаем шины на длинной дистанции – так что, вероятно, нам нужно поправить баланс, немного откатить его обратно. Потому что сейчас как только на передней левой шине начинается процесс грануляции – ты сразу теряешь по секунде с круга, а машина становится неуправляемой», – рассказал .

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