Тото Вольфф: «В диапазоне между 2 и 10 местом борьба очень плотная»

Теги Гран-при Монако Льюис Хэмилтон Формула-1 Мерседес Тото Вольфф Авто

Вольфф оценил положение команды перед квалификацией в Монако.

Исполнительный директор «Мерседеса» отметил, что позади Шарля Леклера идет весьма плотная борьба, и что результат квалификации для немецкой команды может оказаться непредсказуемым.

«Фокус в том, чтобы получить возможность проезжать быстрые круги, пока шины находятся в хорошем рабочем диапазоне.

В диапазоне между 2 и 10 местом борьба очень плотная. И проехав хороший круг ты можешь показать как очень хороший, так и весьма посредственный результат.

Что до инцидента с Льюисом, то блокировка колес – это всегда не слишком здорово. При блокировке колес ты теряешь этот комплект шин на всю сессию.

С другой стороны, нам нужно работать над оптимизацией настроек болида, потому что сейчас мы сжигаем шины на длинной дистанции – так что, вероятно, нам нужно поправить баланс, немного откатить его обратно. Потому что сейчас как только на передней левой шине начинается процесс грануляции – ты сразу теряешь по секунде с круга, а машина становится неуправляемой», – рассказал Вольфф.

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4 комментария
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Ответ Bzz Pvz
Это кошмар, как инженеры РБ так плохо отработали? Прямо сейчас РБ даже не топ-3 машина!! И Мерседес, и Феррари впереди, я молчу от Макларене….
не дрейфь, жалкая копия великой алонсы, Максим скиллом дает 0,5 с круга
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+2
Ответ Scorpio
не дрейфь, жалкая копия великой алонсы, Максим скиллом дает 0,5 с круга
Относительно Переса иногда даже больше
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Ответ Scorpio
не дрейфь, жалкая копия великой алонсы, Максим скиллом дает 0,5 с круга
Я математический анализ в комментарии проводил даже, где выявил, что у Феррари чистый отрыв от РБ - 0.700
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