Босс «РБ»: «Мы правда не обсуждаем планы на 2025-й год»

В «РБ» намерены сохранить одного из действующих пилотов на сезон-2025.

Исполнительный директор «РБ» Питер Байер рассказал о планах команды касательно состава пилотов на сезон-2025.

« [Лоусон] – невероятно важный член команды. Он приезжает с нами на каждый уик-энд, много работает в симуляторе. Но как я и сказал до этого, сейчас у нас есть два пилота. Мы ищем темп вместе с ними.

И мы правда не обсуждаем планы на 2025-й год. Возможно, потому что мы находимся в роскошной ситуации, когда у нас есть крепкий фундамент. Все внимание нацелено на трассу и на ближайшую пару гонок, пока не наступит летний перерыв», – сказал Байер.

Босс «РБ» также отдельно отметил прогресс , который с 15 очками занимает 10-е место в чемпионате.

«Он сделал большой шаг вперед. Не только с точки зрения физической подготовки, но и с точки зрения ментальной зрелости. Вот пример, который я как-то упоминал: думаю, он просто понял, что каждый раз, как он ругается по радио, это стоит ему десятой секунды. Поэтому он взял себя под контроль».

На прямой вопрос, настроены ли в «РБ» сохранить японца на сезон-2025, Байер ответил: «Да».

Руководитель «РБ» о составе пилотов на сезон-2025: «С какой стати мы должны торопиться?»