Руководитель «РБ» о составе пилотов на сезон-2025: «С какой стати мы должны торопиться?»

В «РБ» прокомментировали свои планы по составу на следующий год.

Руководитель «РБ» Лоран Мекьес отметил, что в ближайшее время в команде не намерены задумываться о составе на будущий сезон. Этот вопрос будет решен позже при участии руководителя «Ред Булл» и советника .

«На фоне волнения на рынке пилотов и того, как много сейчас вы можете прочитать и увидеть, – если посмотреть на все это с нашей точки зрения, то с какой стати мы должны торопиться?

Это восьмая гонка, мы продолжаем работу, мы все еще сфокусированы на ней. Мы все еще на той стадии, когда пытаемся понять, что нужно пилотам, стараемся настроить болид под их нужды, создать вокруг них такую атмосферу, чтобы они смогли выложиться на полную.

Хотя мы признаем, что это серьезная тема, нам пока слишком рано думать об этом. Мы вполне в курсе того, что написано в контрактах [наших пилотов]. Когда придет время все обсудить, мы сделаем это вовремя. Очевидно, сейчас время на нас не давит.

Наша работа заключается в том, чтобы создавать среду, в которой наши пилоты смогут развиваться. Это все еще в ДНК команды, это все еще ее КПД – убеждаться в том, что мы готовим пилотов для семьи « », в основном для гонок. Вот на что мы нацелены.

Решение по пилотам будет принято позже в этом году, и я уверен, мы обсудим все со старшими коллегами, начиная с Гельмута [Марко] и заканчивая Кристианом [Хорнером]», – рассказал Мекьес.

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