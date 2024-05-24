Главный инженер «Ред Булл» продлил контракт вслед за другими ключевыми специалистами (Autosport)
Монахэн останется в «Ред Булл» еще на несколько лет.
По информации Autosport, главный инженер «Ред Булл» Пол Монахэн, работающий в «Ред Булл» с первого сезона команды в 2005-м, заключил новый долгосрочный контракт.
Ранее было объявлено об уходе из «Ред Булл» конструктора Эдриана Ньюи. В то же время чемпионы «Формулы-1» продлили соглашения с техническим директором Пьером Ваше, главой отдела аэродинамики Энрико Бальбо и руководителем отдела производительности Беном Уотерхаусом.
Под вопросом остается будущее спортивного директора Джонатана Уитли. Сообщается, что специалист по-прежнему рассматривает уход из «Ред Булл», однако вариант с продлением контракта становится все более вероятным.
Уитли рассматривает уход из «Ред Булл». Спортивный директор хочет стать руководителем команды «Ф-1» (The Times)
Технический директор «Ред Булл» продлил контракт с командой до 2028 года
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