Технический директор «Ред Булл» продлил контракт с командой до 2028 года

Пьер Ваше продолжит работу в «Ред Булл».

Как сообщает RacingNews365, ранее Ваше подписал с «Ред Булл» долгосрочный контракт в середине сезона-2023. Однако в феврале этого года стороны решили обновить соглашение. Теперь новый контракт француза с «Ред Булл» рассчитан до конца 2028 года.

Ранее сообщалось об интересе к Ваше со стороны «Феррари», но затем команда переключилась на , когда стало ясно, что тот решил покинуть «Ред Булл».

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