Марио Андретти: «Босс «Либерти Медиа» сказал, что сделает все, чтобы «Андретти» никогда не попала в «Ф-1». Словно пуля в сердце»

Теги Марио Андретти Стефано Доменикали Формула-1 Майкл Андретти Андретти Автоспорт Гран-при Майами Авто

В «Либерти Медиа» пообещали не допустить «Андретти» в «Ф-1», заявил Марио.

Чемпион «Формулы-1» 1978 года Марио Андретти рассказал о фразе исполнительного директора «Либерти Медиа», которая стала для него «пулей в сердце».

На Гран-при Майами Марио, по собственным словам, объяснял руководителю «Ф-1» Стефано Доменикали, что встреча с американскими конгрессменами была инициирована не им. В этот момент исполнительный директор Грег Маффей прервал разговор.

«Меня пригласили [на встречу с конгрессменами]. И, когда я пытался объяснить это Стефано, Грег Маффей, господин Маффей, вступил в беседу и сказал: «Марио, хочу тебе сообщить: я сделаю все, что в моей власти, чтобы Майкл [Андретти, владелец команды «Андретти»] никогда не вступил в «Формулу-1».

Я не мог поверить. Меня это просто выбило. Мы говорим о бизнесе – я не знал, что это столь личный вопрос. Это было… Боже ты мой, я не мог поверить. Словно пуля в сердце», – признался Андретти-старший.

Источник NBC News, близкий к «Либерти Медиа», поведал, что события происходили несколько иначе – Марио сам подошел к Маффею, чтобы поговорить. Босс компании якобы сообщил Андретти, что заявка команды на вступление в «Ф-1» в 2025-м или 2026-м отклонена по веским причинам, связанным с бизнес-составляющей.

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1 комментарий
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Вскоре исполнительного директора Либерти Медиа обвинят в гомофобии и расизме и "уйдут"его из компании.
Новый исполнительный директор будет более покладистым и примет семейку Андретти.
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