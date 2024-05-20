Серхио Перес о неудаче в Имоле: «Думаю, в определенной степени это было связано с особенностями трассы»

Перес не увидел большой проблемы в неудаче на Гран-при в Имоле.

По мнению , ему не стоит слишком сильно беспокоиться из-за крайне неудачного выступления на -Романьи, которое главным образом было обусловлено слабым результатом в квалификации.

«Думаю, в определенной степени это было связано с особенностями трассы. Нам нужно не сбавлять обороты и продолжать работать. В любом случае, я рад и за Макса, который одержал победу, и за команду.

Мы видели, что «Макларен» и «Феррари» сделали шаг вперед, так что нам нужно продолжать работу. Сезон будет длинным, нам нужно выжимать максимум из имеющихся возможностей», – рассказал Перес.

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