Серхио Перес о неудаче в Имоле: «Думаю, в определенной степени это было связано с особенностями трассы»

Теги Ред Булл Формула-1 Серхио Перес Гран-при Эмилии-Романьи Авто

Перес не увидел большой проблемы в неудаче на Гран-при в Имоле.

По мнению Переса, ему не стоит слишком сильно беспокоиться из-за крайне неудачного выступления на Гран-при Эмилии-Романьи, которое главным образом было обусловлено слабым результатом в квалификации.

«Думаю, в определенной степени это было связано с особенностями трассы. Нам нужно не сбавлять обороты и продолжать работать. В любом случае, я рад и за Макса, который одержал победу, и за команду.

Мы видели, что «Макларен» и «Феррари» сделали шаг вперед, так что нам нужно продолжать работу. Сезон будет длинным, нам нужно выжимать максимум из имеющихся возможностей», – рассказал Перес.

Что случилось на Гран-при «Ф-1» в Имоле: Норрис гнал Ферстаппена до ленточки, «Феррари» самоубралась стратегией

6 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
За что держат Переса в РБ загадка. Может мексиканская мафия взяла когото в заложники
+1
-1
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий