Кристиан Хорнер: «Нам нужно, чтобы Перес ехал на первых позициях для поддержки Макса»

Хорнер прокомментировал выступление Переса в Имоле.

Руководитель «Ред Булл» считает, что -Романьи – исключение с точки зрения уровня .

«Обидный уик-энд для Чеко, ему было эмоционально сложно после квалификации [где он стал 11-м]. Мы использовали для него альтернативную стратегию: восьмое и седьмое место были в теории лучшим итогом, если исходить из нашего анализа перед гонкой.

Нам нужно, чтобы он ехал на первых позициях для поддержки Макса [Ферстаппена], как это было в случае обеих «Феррари» и обоих «Макларенов».

У него было потрясающее начало сезона в этом году. За исключением этого уик-энда, который получился аномальным, он выглядел очень сильно.

Он был более расслаблен, меньше фокусировался на действиях Макса и больше на своих. Он отвечал всем требованиям», – сказал Хорнер.

отдельно прокомментировал борьбу с , сравнив их с известными боксерами:

«Двое парней на пике своего темпа боролись, словно Тайсон Фьюри и Александр Усик. Это была борьба буквально в каждом секторе, фантастическое завершение гонки».

Норрис напугал и чуть не дожал Ферстаппена в Имоле. Но победа ушла «Ред Булл»

