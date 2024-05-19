Кристиан Хорнер: «Нам нужно, чтобы Перес ехал на первых позициях для поддержки Макса»

Теги Макларен Кристиан Хорнер Ред Булл Формула-1 Серхио Перес Макс Ферстаппен Ландо Норрис Гран-при Эмилии-Романьи Авто

Хорнер прокомментировал выступление Переса в Имоле.

Руководитель «Ред Булл» считает, что Гран-при Эмилии-Романьи – исключение с точки зрения уровня Серхио Переса.

«Обидный уик-энд для Чеко, ему было эмоционально сложно после квалификации [где он стал 11-м]. Мы использовали для него альтернативную стратегию: восьмое и седьмое место были в теории лучшим итогом, если исходить из нашего анализа перед гонкой.

Нам нужно, чтобы он ехал на первых позициях для поддержки Макса [Ферстаппена], как это было в случае обеих «Феррари» и обоих «Макларенов».

У него было потрясающее начало сезона в этом году. За исключением этого уик-энда, который получился аномальным, он выглядел очень сильно.

Он был более расслаблен, меньше фокусировался на действиях Макса и больше на своих. Он отвечал всем требованиям», – сказал Хорнер.

Кристиан отдельно прокомментировал борьбу Макса Ферстаппена с Ландо Норрисом, сравнив их с известными боксерами:

«Двое парней на пике своего темпа боролись, словно Тайсон Фьюри и Александр Усик. Это была борьба буквально в каждом секторе, фантастическое завершение гонки».

Норрис напугал и чуть не дожал Ферстаппена в Имоле. Но победа ушла «Ред Булл»
 

 

1 комментарий
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Еще пара гонок, при условии сохранения такой плотной борьбы и таких же результатах Переса,и быки будут вынуждены что-то менять. Скорее всего пробовать посадить Цуноду на остаток сезона
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