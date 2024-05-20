«Я был бы очень рад его переходу». Хюлькенберг хотел бы видеть Сайнса своим напарником в «Заубер-Ауди»

Теги Заубер Ауди Нико Хюлькенберг Карлос Сайнс Формула-1 Хаас Авто

Хюлькенберг был бы рад выступать за «Ауди» вместе с Сайнсом.

Пилот «Хааса» уже подписал контракт с «Заубером» и будет выступать за команду со следующего сезона. При этом с 2026 года «Заубер» сменит название на «Ауди» и как команда получит заводской статус.

Будущее Сайнса на данный момент остается неопределенным – не исключается его переход как в «Ауди», так и в «Мерседес». Существует и вероятность перехода в «Ред Булл» в том случае, если команду решит покинуть Макс Ферстаппен.

«Я очень ценю Карлоса. Он невероятный гонщик. Мы уже были с ним напарниками– в «Рено» в 2018 году, и мне очень понравилось работать с ним в одной команде.

Как гонщику, тебе всегда хочется иметь возможность выбирать те варианты, которые кажутся тебе наилучшими со спортивной точки зрения. И лично я был бы очень рад его переходу [в «Заубер», с 2026 года «Ауди»]», – рассказал Хюлькенберг.

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