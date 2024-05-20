Вероятность перехода Сайнса в «Заубер» растет, Чжоу может заменить Окона в «Альпин» (It.motorsport)

Сайнс теряет шансы получить место в топ-команде в 2025 году.

Пилот «Феррари» , покидающий Скудерию в конце сезона, по всей видимости, продолжит карьеру в « » (с сезона-2026 – « »), где станет напарником Нико Хюлькенберга.

По информации It.motorsport.com, переход Карлоса в швейцарский коллектив становится все более вынужденным шагом, поскольку шансы оказаться в топ-команде исчезают.

Вероятнее всего, за «Ред Булл» в 2025 году продолжат выступать и . Как отмечает издание, «трудно представить теплый прием [Сайнса] со стороны Ферстаппена».

У «Мерседеса» также есть другие планы: список претендентов на место Льюиса Хэмилтона, уходящего в «Феррари», возглавляет пилот «Формулы-2» Андреа Кими Антонелли.

Предполагается, что «Формулу-1» в конце года покинут Кевин Магнуссен и Логан Сарджент. Кроме того, под угрозой место Даниэля Риккардо из «РБ» – если Юки Цуноду не повысят до «Ред Булл», что в данный момент считается маловероятным сценарием, новым напарником японца должен стать Лиам Лоусон.

Итальянское издание подтверждает сведения коллег о том, что пилот «Заубера» Валттери Боттас является фаворитом на кокпит в «Уильямсе», где он должен заменить Сарджента и стать партнером Алекса Албона, недавно продлившего контракт. Гонщик «Альпин» Эстебан Окон близок к переходу на место Магнуссена в «Хаасе», где напарником француза должен стать Оливер Бермэн из «Ф-2».

Неясным остается будущее Пьера Гасли. Не исключено, что пилот останется в «Альпин», а присоединиться к нему может Чжоу Гуаньюй из «Заубера». В таком случае ключевым фактором станет важность китайского рынка для компании «Рено». Чжоу был частью программы «Рено» / «Альпин» и тест-гонщиком команды.

Окон близок к переходу в «Хаас», Гасли – к продлению контракта с «Альпин» (Fr.motorsport)

«Альпин» и «Уильямс» нацелены подписать Боттаса (RN365)