Фредерик Вассер: «В квалификации Ферстаппен вернется, но «Феррари» приблизилась к «Ред Булл»

Теги Феррари Макларен Ред Булл Формула-1 Макс Ферстаппен Фредерик Вассер Ландо Норрис Гран-при Эмилии-Романьи Авто

Вассер оценил шансы «Феррари» в квалификации к гонке в Имоле.

Руководитель «Феррари» считает, что на данный момент борьбу за самые высокие места способны вести сразу три команды.

При этом Вассер полагает, что в квалификации Ферстаппен отыграется после слабо проведенных практик.

«Макларен» вернулся в борьбу, мы тоже приблизились к «Ред Булл». Все решают детали. Утренняя сессия получилась странной из-за красных флагов, но «Макларен» постоянно находится в числе лидеров, по ходу всего уик-энда.

Борьба с ними на этапах в Австралии и Майами была отличной. Для «Формулы-1» здорово, что за самые высокие места сейчас борются сразу три команды, да и «Мерседес» не так далеко.

В квалификации Макс вернется [в оптимальную форму], но сейчас мы находимся ближе к «Ред Булл», чем это было в начале сезона. Нам нужно давить на соперников, в том числе на Макса. Как показал Ландо Норрис на прошлом этапе, это лучший способ добиться победы».

Буст «Феррари» ради домашней гонки «Ф-1»: 8 новинок, снято 0,3 секунды с круга, «Ред Булл» – в прицеле

3 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
А я вот так не думаю, в лучшем случае Топ-3.
0
0
0
Квалификацию может Феррари выиграть,вот гонку сложнее.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий