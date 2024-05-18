Фредерик Вассер: «В квалификации Ферстаппен вернется, но «Феррари» приблизилась к «Ред Булл»

оценил шансы «Феррари» в квалификации к гонке в Имоле.

Руководитель «Феррари» считает, что на данный момент борьбу за самые высокие места способны вести сразу три команды.

При этом Вассер полагает, что в квалификации отыграется после слабо проведенных практик.

« » вернулся в борьбу, мы тоже приблизились к «Ред Булл». Все решают детали. Утренняя сессия получилась странной из-за красных флагов, но «Макларен» постоянно находится в числе лидеров, по ходу всего уик-энда.

Борьба с ними на этапах в Австралии и Майами была отличной. Для «Формулы-1» здорово, что за самые высокие места сейчас борются сразу три команды, да и «Мерседес» не так далеко.

В квалификации Макс вернется [в оптимальную форму], но сейчас мы находимся ближе к «Ред Булл», чем это было в начале сезона. Нам нужно давить на соперников, в том числе на Макса. Как показал на прошлом этапе, это лучший способ добиться победы».

Буст «Феррари» ради домашней гонки «Ф-1»: 8 новинок, снято 0,3 секунды с круга, «Ред Булл» – в прицеле