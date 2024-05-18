Боттас может вернуться в «Уильямс» в 2025 году

Теги возможные переходы Заубер Уильямс Формула-1 Валттери Боттас Гран-при Эмилии-Романьи Джеймс Воулз Авто

Боттас ведет переговоры с «Уильямсом».

Пилот «Заубера», у которого на данный момент нет контракта на следующий сезон, неоднократно заявлял о том, что хотел бы подписать с одной из команд соглашение, которое будет рассчитано на несколько лет.

Примерно о том же в одном из недавних интервью говорил руководитель «Уильямса» Джеймс Воулз – что в условиях смены технического регламента в 2026 году и процесса строительства команды они ищут гонщика, с которым могли бы сотрудничать на протяжении нескольких лет подряд.

По ходу гоночного уик-энда в Имоле журналисты видели, как Боттас посетил командное расположение «Уильямса» в паддоке и побеседовал с Воулзом. Сообщается, что беседа длилась не менее 15 минут.

Боттас, Гасли и Окон интересуются «Уильямсом» (Лоренс Барретто)

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Тот случай, когда при звонке по телефону Боттасу не нужно бояться фразы "Валттери, это Джеймс".
+3
0
+3
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий