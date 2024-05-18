Боттас может вернуться в «Уильямс» в 2025 году

Боттас ведет переговоры с «Уильямсом».

Пилот « », у которого на данный момент нет контракта на следующий сезон, неоднократно заявлял о том, что хотел бы подписать с одной из команд соглашение, которое будет рассчитано на несколько лет.

Примерно о том же в одном из недавних интервью говорил руководитель «Уильямса» Джеймс Воулз – что в условиях смены технического регламента в 2026 году и процесса строительства команды они ищут гонщика, с которым могли бы сотрудничать на протяжении нескольких лет подряд.

По ходу гоночного уик-энда в Имоле журналисты видели, как Боттас посетил командное расположение « » в паддоке и побеседовал с Воулзом. Сообщается, что беседа длилась не менее 15 минут.

Боттас, Гасли и Окон интересуются «Уильямсом» (Лоренс Барретто)