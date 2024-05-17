Джордж Расселл: «Макларен» выглядит фаворитом Гран-при Эмилии-Романьи»

Теги Гран-при Китая Макларен Льюис Хэмилтон Формула-1 Мерседес Джордж Расселл Гран-при Майами Гран-при Эмилии-Романьи Авто

Расселл полагает, что «Макларен» привез быстрейший болид в Имолу.

Гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл оценил расклад сил на Гран-при Эмилии-Романьи после первых двух практик, а также отметил прогресс своей команды.

«Ощущения сегодня отличные – думаю, и я, и Льюис [Хэмилтон] очень здорово чувствовали себя за рулем. И это весьма приятно, мы выглядели довольно конкурентоспособно и были чуть ближе [к лидерам], чем в Майами. Разумеется, все узнают в квалификации, где мы на самом деле.

Полагаю, «Макларен» все еще выглядит фаворитом в данный момент. Пожалуй, у команды снова быстрейшая машина. Начиная с Китая она очень быстра.

Все довольно плотно, похоже. Конечно, тут короткий круг, минута и 16 секунд, так что разрывы точно будут небольшими», – заявил британский пилот.

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Гран-при Эмилии-Романьи-2024. 2-я практика. Леклер – 1-й, Пиастри – 2-й, Цунода – 3-й, Ферстаппен – 7-й

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