Джордж Расселл: «Макларен» выглядит фаворитом Гран-при Эмилии-Романьи»
Расселл полагает, что «Макларен» привез быстрейший болид в Имолу.
Гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл оценил расклад сил на Гран-при Эмилии-Романьи после первых двух практик, а также отметил прогресс своей команды.
«Ощущения сегодня отличные – думаю, и я, и Льюис [Хэмилтон] очень здорово чувствовали себя за рулем. И это весьма приятно, мы выглядели довольно конкурентоспособно и были чуть ближе [к лидерам], чем в Майами. Разумеется, все узнают в квалификации, где мы на самом деле.
Полагаю, «Макларен» все еще выглядит фаворитом в данный момент. Пожалуй, у команды снова быстрейшая машина. Начиная с Китая она очень быстра.
Все довольно плотно, похоже. Конечно, тут короткий круг, минута и 16 секунд, так что разрывы точно будут небольшими», – заявил британский пилот.
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