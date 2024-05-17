Льюис Хэмилтон об итогах пятничных практик: «Мы находимся на минимальном расстоянии от соперников за весь этот сезон»

Хэмилтон оценил положение « » по итогам пятницы в Имоле.

Пилот «Мерседеса» отметил, что остался доволен работой болида и текущим положением команды относительно конкурентов.

«Хороший старт уик-энда. Мы продуктивно провели день и опробовали все три состава шин. Баланс машины был хорошим, в целом я чувствовал себя неплохо.

Что касается конкурентов, то некоторые команды произвели хорошее впечатление – «Макларен» и «Феррари», как кажется, особенно быстры. Но мы тоже находимся на минимальном расстоянии от соперников за весь этот сезон. Тем не менее, посмотрим, как все пройдет в субботу», – рассказал .

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