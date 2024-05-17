Джеймс Воулз о поломке болида Албона: «Алекс проехал по поребрику и машина просто отключилась»

Воулз прокомментировал поломку болида Албона в первой практике в Имоле.

Руководитель «Уильямса» отметил, что команда пока не получила назад сломавшуюся машину, поскольку для транспортировки ее состояние должно быть признано безопасным.

«Мы пока не получили назад машину. Алекс ехал по трассе один, проехал по поребрику, что является вполне обычным действием, и тут машина просто отключилась.

Машина просто потеряла всю мощность. Обычно что-то подобное происходит из-за поломки ERS или срабатывании главного переключателя в электрической системе, который выключает машину [при поступлении соответствующего сигнала]. И когда такое происходит, по регламенту маршалы не имеют права трогать машину, потому что мы не можем гарантировать, что это абсолютно безопасно.

Как бы то ни было, мы выступим во второй практике. Другое дело, что у команды не должно в принципе возникать подобных проблем с машиной – вот, что меня беспокоит», – рассказал Воулз.

1-я практику в Имоле прервали красными флагами из-за поломки «Уильямса» Албона