Кевин Магнуссен: «Риск дисквалификации за пилотаж за белыми линиями – не знаю, правильно ли это»

Магнуссен рассказал, как относится к возможной дисквалификации на гонку.

Пилот « » пропустит один Гран-при, если наберет 12 штрафных баллов. Сейчас на счету Кевина десять пунктов, первые из которых «сгорят» лишь в марте 2025 года.

«Тот факт, что я рискую получить дисквалификацию за пилотаж за какими-то белыми линиями, на участке асфальта – не знаю, правильно ли это. Но таковы правила. Я это принимаю, однако есть пространство для улучшений.

Не только в плане [штрафных] очков. Гонок стало больше в сравнении с моментом, когда они были введены. Мне кажется, можно получить дисквалификацию за очень небольшие вещи. Такие у меня ощущения», – отметил Магнуссен перед -Романьи.

Датчанин прокомментировал предложение наказывать повторяющиеся нарушения проездом по пит-лейн:

«Думаю, лучшее, что может сделать ФИА – приказать нам вернуть позиции, тогда последствия будут не такими суровыми. Надо убедиться в том, что ты вводишь. Ведь, во-первых, все слишком усложняется, а также последствия будут слишком серьезными. Надо иметь возможность немного перейти черту и вернуться.

Сейчас же, если что-то сочтут несправедливым преимуществом и накажут проездом по пит-лейн, полагаю, это нездорово».

Гонщик привел в пример «Индикар», где спортсменам, по его мнению, позволяют сражаться:

«Я гонялся в « », и мне очень понравилось, как там борются. Мне кажется, правила очень четкие и очень простые, и борьба отличная.

Борьба должна быть отличной между 20 лучшими пилотами мира [в «Ф-1»]. Думаю, [правила] тоже влияют. Гонщики «Ф-1» быстрые, но они также очень хороши в борьбе. Я считаю, надо это показывать. У меня ощущение, что некоторые из указаний идут вразрез с естественной гоночной динамикой, которую мы усваивали детьми».

Магнуссену осталось набрать 2 штрафных балла до дисквалификации на Гран-при. Первые очки «сгорят» в марте 2025-го

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