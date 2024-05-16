Эстебан Окон: В «Ф-1» все может очень быстро измениться – поэтому нужно обезопасить свое будущее как можно раньше»

Окон оценил свои шансы сохранить место в «Формуле-1».

Пилот « » на данный момент не знает, где продолжит карьеру в следующем сезоне. Его нынешний контракт с французской командой истекает в конце года.

И Окон отметил, что его главным приоритетом является найти решение, которое его устроит, и договориться о контракте на следующий сезон как можно скорее. Не исключает Окон и вариант с «Мерседесом»:

«Я все еще юниор « ». Моими вопросами менеджмента по-прежнему занимаются в «Мерседесе». Тут ничего не менялось в 2015 года. Мы обсуждаем ситуацию, в том числе с . И примем решение, которое будет наилучшим для моего будущего.

За кулисами на самом деле очень многое происходит. И речь не только о долгосрочных перспективах, но и о самом ближайшем будущем. В «Формуле-1» все может очень быстро измениться, и важный момент в том, чтобы обезопасить свое будущее как можно раньше».

Окон добавил, что точно не хотел бы повторения ситуации 2019 года, когда после ухода из «Рейсинг Пойнт» [ныне «Астон Мартин»] он был вынужден провести вне гонок один сезон:

«Я точно не хотел бы второй раз поплатиться за нечто подобное тому, что случилось в конце 2018 года. Это не самые приятные воспоминания, и то решение точно не было связано с моим уровнем выступлений. Мне кажется, что в этом году я выступаю хорошо – и что я в целом хорошо выступал в тех сезонах, что провел в «Формуле-1». Так что да, я заслуживаю места в «Ф-1».

Так что посмотрим, что будет дальше. В данный момент моя голова полностью занята нынешним сезоном, я в полной мере предан делу, я уже не первый год участвую в этом проекте. Но ясно и то, что в «Формуле-1» ты находишься в очень неприятной ситуации, когда у тебя нет контракта. И тот опыт мне точно не понравился. Так что хотелось бы, чтобы все разрешилось, и чем скорее – тем лучше».

Как же я рад за Хюлькенберга! После 3 лет без гонок едет как топ – и махнул в автогигант