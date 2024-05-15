Алекс Албон о новом контракте: «Верю в проект «Уильямса» и хочу сыграть в нем ключевую роль»

Албон прокомментировал подписание нового контракта с « ».

По словам гонщика, его привлекает идея участия в проекте строительства и развития команды, и что он не сомневается в долгосрочных перспективах «Уильямса».

«Я невероятно рад возможности остаться в «Уильямсе» и продолжить работать в одной команде с такими талантливым и преданными своему делу людьми.

Старт этого сезона был трудным, но с момента перехода в «Уильямс» мы вместе добились значительного прогресса – и я вижу, насколько серьезные изменения происходят в работе команды за кулисами, в нашем общем стремлении вернуть «Уильямс» в борьбу за самые высокие места.

Это долгосрочный проект, в который я действительно верю, в котором хочу сыграть ключевую роль. Вот почему я подписал многолетний контракт. Да, на это уйдет время, но я уверен в том, что мы правильно строим команду, сможем продвинуться вперед и вместе многого добьемся», – рассказал .

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