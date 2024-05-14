Фредерик Вассер: «Хэмилтон привнесет свежую кровь в «Феррари». Он знает, как оказать давление на команду, чтобы достичь совершенства»

Вассер рассказал о плюсах от перехода Хэмилтона для «Феррари».

Руководитель «Феррари» сообщил, чего ждет от , который в 2025 году заменит и станет напарником .

«Хэмилтон привнесет свежую кровь в систему. Я знаю о его профессионализме. Не сказать, что наши пилоты его не проявляют, однако у Льюиса свой взгляд на вещи, и это полезно для нас.

Наряду с он является одним из наиболее опытных гонщиков на решетке, с наибольшим количеством побед. У него есть опыт, в том числе по части завоевания титулов.

Безусловно, он привнесет скорость на трассе, но не только ее – он также даст знания за пределами кокпита по поводу подхода к уик-энду. Это человек, который понимает, как оказать давление на команду, чтобы достичь совершенства. Это сильно нас подтолкнет. Надо помнить, что для нас важны детали. Любая деталь или личный вклад могут изменить ситуацию», – подчеркнул Фред в интервью la Repubblica.

Менеджер также ответил на вопрос о том, сложно ли было убедить Хэмилтона в трансфере:

«Если честно, совсем не сложно. У меня давно была такая мысль, и, возможно, в этом году для обоих сторон подошел момент по многим причинам, в том числе из-за того, что у него есть опция в контракте, позволяющая покинуть «Мерседес», а у нас – свободное место и хорошие отношения. Наконец все планеты сошлись. Я считаю, это хороший шанс для его и для нас».

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