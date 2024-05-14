Фредерик Вассер: «Хэмилтон привнесет свежую кровь в «Феррари». Он знает, как оказать давление на команду, чтобы достичь совершенства»

Теги Феррари Фернандо Алонсо Льюис Хэмилтон Карлос Сайнс Формула-1 Мерседес Шарль Леклер Фредерик Вассер Авто

Вассер рассказал о плюсах от перехода Хэмилтона для «Феррари».

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассер сообщил, чего ждет от Льюиса Хэмилтона, который в 2025 году заменит Карлоса Сайнса и станет напарником Шарля Леклера.

«Хэмилтон привнесет свежую кровь в систему. Я знаю о его профессионализме. Не сказать, что наши пилоты его не проявляют, однако у Льюиса свой взгляд на вещи, и это полезно для нас.

Наряду с Фернандо Алонсо он является одним из наиболее опытных гонщиков на решетке, с наибольшим количеством побед. У него есть опыт, в том числе по части завоевания титулов.

Безусловно, он привнесет скорость на трассе, но не только ее – он также даст знания за пределами кокпита по поводу подхода к уик-энду. Это человек, который понимает, как оказать давление на команду, чтобы достичь совершенства. Это сильно нас подтолкнет. Надо помнить, что для нас важны детали. Любая деталь или личный вклад могут изменить ситуацию», – подчеркнул Фред в интервью la Repubblica.

Менеджер также ответил на вопрос о том, сложно ли было убедить Хэмилтона в трансфере:

«Если честно, совсем не сложно. У меня давно была такая мысль, и, возможно, в этом году для обоих сторон подошел момент по многим причинам, в том числе из-за того, что у него есть опция в контракте, позволяющая покинуть «Мерседес», а у нас – свободное место и хорошие отношения. Наконец все планеты сошлись. Я считаю, это хороший шанс для его и для нас».

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7 комментариев
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космовоз закончился, вот и побежал! а раньше превозмогал на последней по силе машине, а теперь уже какой год скилл не найдёт на второй-третьей
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Точно знает как давить на команду?С 2021 что-то в Мерсе не получается.Поэтому и побежал в Феррари.Любовь с детства к красной машине.
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Посмотрим как будет давить. Сдается мне, что после первого наезда на команду в эфире, пресса и тифози его в асфальт закатают
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Ответ Scorpio
о каком давлении на команду вассер говорит? это когда он скулит по радио, а тотондий его уговаривает просто ехать?
Видимо, имеется в виду давление в шинах. Сэр - непревозмогаемый специалист по шинному нытью.
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о каком давлении на команду вассер говорит?
это когда он скулит по радио, а тотондий его уговаривает просто ехать?
+3
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