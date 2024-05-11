Марк Пристли: «Леклер не может позволить Хэмилтону стать главным в «Феррари». Соперник в борьбе за титул – враг, а не напарник»

Теги Феррари Макларен Льюис Хэмилтон Формула-1 Шарль Леклер Марк Пристли Авто

Пристли ожидает, что отношения между Хэмилтоном и Леклером могут испортиться.

Писатель и репортер, а в прошлом механик «Макларена» Марк Пристли сообщил, что потенциальная борьба за чемпионство между будущими напарниками по «Феррари» Льюисом Хэмилтоном и Шарлем Леклером будет жаркой.

«Если у «Феррари» появится быстрая машина, положение станет очень сложным. Я никогда не видел, чтобы в подобной ситуации гонщики не ссорились и не создавали проблем для команды. Это конкурентная среда, а святой грааль – титул. Если соперником является парень в таком же комбинезоне на другой стороне боксов, он враг, а не напарник.

Леклер и Хэмилтон начнут с колоссального уважения друг к другу, но это может сыграть свою роль на трассе.

Шарль не может позволить Льюису Хэмилтону прийти в команду и стать главным человеком в «Феррари». Леклер уже достаточно опытный пилот, за плечами несколько сезонов, он не новичок. Если гонщик принимает роль второго номера, то подписывает себе смертный приговор и теряет скорость.

Леклер должен начать следующий сезон, веря в то, что он лучше Хэмилтона. Технические вопросы играют огромную роль в «Ф-1», однако уверенность пилота в собственных способностях также оказывает огромное влияние.

Мой опыт при работе с парами гонщиков, особенно новыми, говорит, что поначалу они лучшие друзья и испытывают колоссальное уважение друг к другу. Но борьба Хэмилтона и Леклера за титул друг с другом может все изменить», – отметил Пристли в материале OLBG.

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7 комментариев
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Тут ключевое "в борьбе за титул". Так что проблем возникнуть не должно.
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Комментарий удален пользователем
Если проиграет Хему по итогу сезона, то лидером команды не станет даже после ухода брита на пенсию. Так же как сейчас Тото не рассматривает Рассела в роли лидера.
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Комментарий удален пользователем
Комментарий удален пользователем
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Продолжим. Чем больше - тем лучше, ад-мины.
весна?
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Ответ Ascari
Если проиграет Хему по итогу сезона, то лидером команды не станет даже после ухода брита на пенсию. Так же как сейчас Тото не рассматривает Рассела в роли лидера.
Почему не станет после ухода?
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Ответ Nandomo
Он и есть лучше Хэмильтона, если говорить о чистой скорости. Однако блак чемпион стабильнее, хитрее, гнилее и лучше работает с резиной.
Тут главное, что лучше работает с резиной, чем Леклер
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