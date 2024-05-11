Марк Пристли: «Леклер не может позволить Хэмилтону стать главным в «Феррари». Соперник в борьбе за титул – враг, а не напарник»

Пристли ожидает, что отношения между Хэмилтоном и Леклером могут испортиться.

Писатель и репортер, а в прошлом механик « » Марк Пристли сообщил, что потенциальная борьба за чемпионство между будущими напарниками по «Феррари» и будет жаркой.

«Если у «Феррари» появится быстрая машина, положение станет очень сложным. Я никогда не видел, чтобы в подобной ситуации гонщики не ссорились и не создавали проблем для команды. Это конкурентная среда, а святой грааль – титул. Если соперником является парень в таком же комбинезоне на другой стороне боксов, он враг, а не напарник.

Леклер и Хэмилтон начнут с колоссального уважения друг к другу, но это может сыграть свою роль на трассе.

Шарль не может позволить Льюису Хэмилтону прийти в команду и стать главным человеком в «Феррари». Леклер уже достаточно опытный пилот, за плечами несколько сезонов, он не новичок. Если гонщик принимает роль второго номера, то подписывает себе смертный приговор и теряет скорость.

Леклер должен начать следующий сезон, веря в то, что он лучше Хэмилтона. Технические вопросы играют огромную роль в «Ф-1», однако уверенность пилота в собственных способностях также оказывает огромное влияние.

Мой опыт при работе с парами гонщиков, особенно новыми, говорит, что поначалу они лучшие друзья и испытывают колоссальное уважение друг к другу. Но борьба Хэмилтона и Леклера за титул друг с другом может все изменить», – отметил Пристли в материале OLBG.

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