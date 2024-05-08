Льюис Хэмилтон о грядущем уходе из «Мерседеса»: «Пройденный путь был очень эмоциональным»

Теги Феррари Льюис Хэмилтон Формула-1 Мерседес Авто

Хэмилтон высказался о будущем уходе из «Мерседеса».

Семикратный чемпион «Формулы-1» принял решение покинуть немецкую команду, и со следующего сезона будет выступать за «Ферарри»:

«Для меня все это совместное путешествие, весь этот пройденный путь был очень эмоциональным. Ведь я очень люблю эту команду.

И я ухожу из «Мерседеса» не потому, что мне там не нравится. Или из-за проблем в отношениях. Ведь мы с этой командой были вместе и в горе, и в радости, так что да, нынешний переходный период ощущается очень странным образом».

При этом, несмотря на грядущий уход, Хэмилтон по-прежнему решительно настроен помочь команде вернуться в лидеры «Формулы-1»:

«Команда существует для того, чтобы побеждать. А когда побеждать не удается – нужно менять перспективу, взгляд на вещи. И речь идет уже не столько о погоне, сколько о совершенствовании. Речь о том, чтобы сплотиться. Подумать – как мы можем прибавить? Как вернуться туда, где хочет быть команда? И затем сплоченно идти к цели. Мне этот процесс всегда нравился».

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2 комментария
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Спасибо космовозу за 6 рисованных титулов. Истинный уровень Люси без самовоза мы уже увидели, за 3 совместных сезона дважды вчистую проиграл довольно посредственному Расселлу. Занавес.
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Льюис видать почитывает Инстаграм Стэтхэма и черпает вдохновение, причём именно из фейковых цитат, которые пишут русскоязычные пользователи.
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