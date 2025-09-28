Карлос Сайнс: «Хэмилтон был одним из моих кумиров»

Сайнс сказал, что Хэмилтон был его кумиром.

Пилот «Уильямса» рассказал, что воспринимал заменившего его в «Феррари» Льюиса Хэмилтона как кумира.

«Сейчас он мой соперник, но, если бы я не участвовал в «Ф-1», он был бы моим кумиром. Когда мне было 10 лет, он пришел в «Формулу-1» и стал чемпионом в 2008-м. Я начал смотреть «Ф-1» в 12 лет, когда он боролся с Фернандо Алонсо, Фелипе Массой и всеми остальными.

Он был одним из моих кумиров и одним из тех людей, на которых я равнялся, но теперь – 10-15 лет спустя – он мой соперник», – отметил Сайнс.

