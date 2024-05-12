Джеймс Воулз: «Уильямсу» нужно собрать подходящую пару пилотов для сезонов-2025 и 2026»
Воулз рассказал о процессе комплектования состава пилотов.
Руководитель «Уильямса» отметил, что команда стремится найти двух гонщиков, которые бы провели в ее составе как минимум два ближайших сезона. Главным образом для того, чтобы «Уильямсу» не пришлось менять состав перед сезоном-2026, когда «Формула-1» перейдет на новый технический регламент.
«В данный момент мы оцениваем кандидатуры гонщиков для сезонов-2025 и 2026. И на два этих года нам нужно собрать действительно подходящую, правильную пару пилотов. Потому что при переходе на новый технический регламент вам точно не захочется менять состав пилотов в 2026 году. Поэтому нужно искать подходящую пару пилотов на весь этот период времени.
Что касается Антонелли, то его мастерство не вызывает сомнений, но всего 20 месяцев назад он сидел за рулем болида «Формулы-4». Таково его положение в данный момент, и в этом он отличается от других гонщиков. В данный момент мы ведем переговоры с 4-5 пилотами, чтобы договориться о выступлении на этот период времени, и меня вполне устраивает ситуация, в которой я могу взять паузу и немного подождать.
Более того, у нас есть обязанность, задача для начала сделать свою машину быстрее. Потому что в лице Алекса Албона мы уже располагаем гонщиком, способным бороться за чемпионат. Для этого нам просто нужно предоставить ему подходящую машину и соответствующую поддержку. Пока мы этого не сделали – и в этом наш главный приоритет. А наличие хорошей машины обычно открывает больше перспектив в будущем», – рассказал Воулз.
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