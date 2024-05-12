Джеймс Воулз: «Уильямсу» нужно собрать подходящую пару пилотов для сезонов-2025 и 2026»

Воулз рассказал о процессе комплектования состава пилотов.

Руководитель « » отметил, что команда стремится найти двух гонщиков, которые бы провели в ее составе как минимум два ближайших сезона. Главным образом для того, чтобы «Уильямсу» не пришлось менять состав перед сезоном-2026, когда « » перейдет на новый технический регламент.

«В данный момент мы оцениваем кандидатуры гонщиков для сезонов-2025 и 2026. И на два этих года нам нужно собрать действительно подходящую, правильную пару пилотов. Потому что при переходе на новый технический регламент вам точно не захочется менять состав пилотов в 2026 году. Поэтому нужно искать подходящую пару пилотов на весь этот период времени.

Что касается , то его мастерство не вызывает сомнений, но всего 20 месяцев назад он сидел за рулем болида «Формулы-4». Таково его положение в данный момент, и в этом он отличается от других гонщиков. В данный момент мы ведем переговоры с 4-5 пилотами, чтобы договориться о выступлении на этот период времени, и меня вполне устраивает ситуация, в которой я могу взять паузу и немного подождать.

Более того, у нас есть обязанность, задача для начала сделать свою машину быстрее. Потому что в лице мы уже располагаем гонщиком, способным бороться за чемпионат. Для этого нам просто нужно предоставить ему подходящую машину и соответствующую поддержку. Пока мы этого не сделали – и в этом наш главный приоритет. А наличие хорошей машины обычно открывает больше перспектив в будущем», – рассказал Воулз.

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