Первая в истории исполнительный директор ФИА покинет свой пост

ФИА объявила о уходе исполнительного директора.

Натали Робин первой в истории заняла данную должность полтора года назад. Федерация отметила, что Робин занималась операционной работой и сыграла ключевую роль в модернизации организации и обеспечении ее финансовой стабильности.

Ранее из ФИА ушли спортивный директор Стив Нильсен, технический директор по «формульным» сериям Тим Госс и глава комиссии по вопросам женщин Дебора Мейер.

Федерация сообщила, что разрыв с Робин произошел по взаимному согласию. Сотрудница намерена «искать новые возможности за пределами ФИА».

Первым в истории исполнительным президентом ФИА назначена Натали Робин