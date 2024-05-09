Первая в истории исполнительный директор ФИА покинет свой пост

Теги переходы ФИА Стив Нильсен Тим Госс Авто

ФИА объявила о уходе исполнительного директора.

Натали Робин первой в истории заняла данную должность полтора года назад. Федерация отметила, что Робин занималась операционной работой и сыграла ключевую роль в модернизации организации и обеспечении ее финансовой стабильности.

Ранее из ФИА ушли спортивный директор Стив Нильсен, технический директор по «формульным» сериям Тим Госс и глава комиссии по вопросам женщин Дебора Мейер.

Федерация сообщила, что разрыв с Робин произошел по взаимному согласию. Сотрудница намерена «искать новые возможности за пределами ФИА».

Первым в истории исполнительным президентом ФИА назначена Натали Робин

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Утоли мои печали, Натали ! ( Лепс)
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