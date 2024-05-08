Отмар Сафнауэр: «На месте Ферстаппена в 2025 году я бы точно остался в «Ред Булл»

Сафнауэр не советует Ферстаппену уходить из «Ред Булл».

Бывший руководитель нескольких команд «Формулы-1» считает, что пока «Ред Булл» выступает на своем нынешнем уровне, Максу Ферстаппену бессмысленно задумываться о смене команды, даже если у него возникает такое желание.

«Я лишь делаю предположения. Я говорю на эту тему, не располагая достоверной информацией. Но на месте Кристиана Хорнера я бы точно его сохранил.

Он потрясающий гонщик. Нам повезло жить в эти времена – и смотреть эти гонки с участием Макса. И лично я бы, будь я на месте , точно оставался в «Ред Булл» до тех пор, пока команда выступает на таком уровне.

В 2025 году у них еще будут двигатели «Хонды», так что за исключением ухода Эдриана Ньюи все останется прежним. У них будет хорошее шасси, технический регламент не изменится – так зачем уходить?

Вот в 2026 году нас ждут огромные перемены – и никто не знает, что в итоге случится. Изменятся и двигатели – и чей окажется лучше тоже никто не знает. Это действительно большие перемены и в такой ситуации пилоту приходится гадать, место в какой команде окажется для него лучшим? Но вот в сезоне-2025, на месте Макса, я бы точно остался в «Ред Булл», – рассказал Сафнауэр.

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