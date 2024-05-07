Гран-при Майами побил рекорд в США по телепросмотрам «Ф-1»

Прошедший этап во Флориде собрал рекордную для гонки «Формулы-1» ТВ-аудиторию в Америке.

Гран-при Майами, который транслировала вещательная сеть ABC, смотрели в среднем 3,1 миллиона зрителей в США. Ранее рекорд принадлежал первой в истории гонке в Майами, которая прошла в 2022 году (2,6 миллиона). В прошлом сезоне заезд посмотрели 2,1 миллиона человек.

Более того, за спринтом наблюдали 946 000 зрителей в США – это рекордный показатель с момента введения данного формата в 2021-м.

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