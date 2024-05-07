Отец Норриса: «После 900 гонок, на которых я был, мы добрались до победы в «Ф-1». Ландо осталось стать чемпионом мира»

Отец Норриса сообщил о новой цели для Ландо после первой победы в «Ф-1».

Британский бизнесмен Адам Норрис рассказал, какие эмоции испытывает после того, как его сын, пилот « » выиграл Гран-при Майами.

«Давно этого ждали – наверное, все так говорят! Потрясающе, после 110 [Гран-при], но я разобрался – наверное, я был примерно на 900 гонках за последние 16 лет. Прошло много времени, однако мы добрались до этого.

Это прекрасно, и только что отец Льюиса [Хэмилтона] прислал мне сообщение. Мы прошли через многое, и интересно понимать, сколько времени другие родители вложили в поддержку.

Я насчитал 350 уик-эндов на выезде, а также другие гонки на этих уик-эндах, но это потрясающе, мне это нравится. Я так счастлив за него.

Это требует большого количества времени. Все полагают, что такое происходит мгновенно, однако это долгий путь. В этом и радость от достижения цели. В какой-то момент считаешь, что это так далеко, думаешь: «Доберусь ли я когда-либо до «Формулы-1»?» Когда добираешься до «Формулы-1», думаешь: «Выиграю ли я когда-то гонку?» Это здорово, потрясающе.

Люди не осознают, что помимо хороших дней случаются много плохих, и ты думаешь: «Вот и все, это перебор, слишком много уик-эндов вдали от дома, вдали от семьи», но такие вещи все окупают. Но теперь у него осталась еще одна цель, не так ли – стать чемпионом мира», – поделился мыслями Адам в интервью Sky Sports.

Как же «Ф-1» радуется первой победе Норриса! Команда качала, шеф «Феррари» облил шампанским, гонщики – 👍 из машин

Рекорд по випам на «Ф-1» в Майами: мстительный и удачливый Трамп, глор Ширан, награждающий Зидан, напуганный Ферстаппен