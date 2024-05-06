Тото Вольфф: «Поздравляю «Макларен». По сравнению с прошлым летом они сделали огромный шаг вперед»

Вольфф поздравил «Макларен» с победой на .

Исполнительный директор « » также оценил выступления своей команды, отметив, что в данный момент они не могут рассчитывать на что-то большее.

«Я хочу поздравить Ландо [Норриса], Зака [ ], [Стеллу] и вообще всю команду « ». Ведь посмотрите на прошлогодний результат – в Майами они были на 16-м и 19-м месте. По сравнению с прошлым летом они сделали огромный шаг вперед.

И они победили в честной и справедливой борьбе, и сделали это с двигателем «Мерседес». И для нас это тоже очень важно – видеть, что вы можете сделать шаг вперед, если подготовите правильные новинки и правильно поработаете с машиной.

Так что я вижу в этом одни плюсы. Победа Ландо Норриса давно назревала, это хорошо для спорта – так что да, я вижу в этом только плюсы.

Если говорить о положительных моментах для нашей команды, то в конце гонки, на одинаковых шинах, мы были быстрее Переса. Возможно, мы были быстрее и группы машин впереди, но они все-таки были на «харде», так что тут все относительно.

У нас же на «харде» были очень большие проблемы, но я был не очень доволен нашей машиной и в пятницу, и в спринте. После этого мы поработали над машиной, подготовились к основной квалификации, принимая то, что прямо сейчас наш темп именно таков, и потом старались держаться в гонке. Финиш на 6-й и 8-й позиции – это не тот результат, которым стоит гордиться, но для нас это шаг в правильном направлении», – рассказал Вольфф.

Как же «Ф-1» радуется первой победе Норриса! Команда качала, шеф «Феррари» облил шампанским, гонщики – 👍 из машин