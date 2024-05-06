Ландо Норрис о первой победе: «Я знал, что мое время придет»

Норрис остался доволен победой на Гран-при Майами.

Пилот « » отметил, что первая победа в «Ф-1» принесла ему чувство облегчения:

«У меня были моменты, когда я был близок [к успеху], но мне никогда не удавалось конвертировать этот шанс в победу. Настолько, что люди начали сомневаться в том, способен ли я воспользоваться шансом и вообще победить в Гран-при. Но я не беспокоился.

В этом году я был уверен в себе, как никогда ранее – я знал, что у меня есть все необходимое, что у команды тоже есть все необходимое для победы, и что мне просто нужно набраться терпения.

Я просто делал свою работу, старался хорошо проводить гонки, квалификации, старался делать то, что я умею лучше всего. И я знал, что мое время придет».

Среди тех, кто сомневался в способности выиграть гонку, одним из главных аргументов всегда был Гран-при России 2021 года, когда в дождевой гонке Ландо, как считается, упустил победу из-за странной стратегии:

«Людям нравится продолжать использовать этот аргумент – даже после этапа в Китае в последний гоночный уик-энд, когда я допустил ошибку в первом повороте. Люди могут говорить то, что им нравится. Люди не обязаны относиться ко мне с симпатией, не обязаны меня поддерживать. Но когда люди начинают сомневаться во мне в определенных ситуациях, мне хочется выйти на трассу и доказать, что они неправы.

Им кажется, что они знают, о чем говорят – и когда ты доказываешь им, что на самом деле они ошибаются, это приятное чувство. Я не пытаюсь никого подколоть или обидеть, просто мне приятно выходить на старт, делать свою работу и показывать людям, на что я способен на самом деле».

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