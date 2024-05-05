Оскар Пиастри о Магнуссене: «Если пилот признает, что заслужил столько штрафов, это создает рискованный прецедент»

Теги ФИА Макларен Нико Хюлькенберг Формула-1 регламент Кевин Магнуссен Хаас Гран-при Майами Оскар Пиастри Авто

Пиастри призвал разобраться с намеренными штрафами в исполнении Магнуссена.

Гонщик «Макларена» Оскар Пиастри признался, что его тревожат многочисленные нарушения со стороны соперника из «Хааса» Кевина Магнуссена, который намеренно переступал черту ради напарника Нико Хюлькенберга в спринте на Гран-при Майами.

«На самом деле я видел его комментарии после гонки о том, что он заслужил все полученные штрафы. Думаю, если пилот говорит о заслуженности наказаний и том, что это вроде как выбранный путь… Это не очень хороший прецедент для всех.

На мой взгляд, когда получаешь штраф и говоришь: «Ну, это момент 50 на 50» или «Со мной обошлись сурово», это одно. А если получаешь столько штрафов и признаешь: «Ага, я все их заслуживаю», это не очень. Просто неправильно.

Это создает очень рискованный прецедент, и, на мой взгляд, надо разбираться с подобным чуть жестче», – подчеркнул Пиастри.

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5 комментариев
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Такими темпами Хюльку для подиума в ⭕⭕⭕⭕ нужен будет Мага.
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Не факт, что он действовал по собственной инициативе. Скорее всего по указке команды
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Аяо Комацу приструни ребят, пока правила не изменили таким образом, что штрафовать уже начнут сокомандников, ради которых грязь и происходит
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Ответ Андрей Логашев
Не факт, что он действовал по собственной инициативе. Скорее всего по указке команды
Да там что Мага, что команда - одного поля ягоды, по указке Джина Х. Творят любую дичь ради хоть какого то успеха. Согласен с Оскаром- нарушать намеренно, соглашаясь с наказаниями - это немного перебор.
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