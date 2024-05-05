Оскар Пиастри о Магнуссене: «Если пилот признает, что заслужил столько штрафов, это создает рискованный прецедент»
Пиастри призвал разобраться с намеренными штрафами в исполнении Магнуссена.
Гонщик «Макларена» Оскар Пиастри признался, что его тревожат многочисленные нарушения со стороны соперника из «Хааса» Кевина Магнуссена, который намеренно переступал черту ради напарника Нико Хюлькенберга в спринте на Гран-при Майами.
«На самом деле я видел его комментарии после гонки о том, что он заслужил все полученные штрафы. Думаю, если пилот говорит о заслуженности наказаний и том, что это вроде как выбранный путь… Это не очень хороший прецедент для всех.
На мой взгляд, когда получаешь штраф и говоришь: «Ну, это момент 50 на 50» или «Со мной обошлись сурово», это одно. А если получаешь столько штрафов и признаешь: «Ага, я все их заслуживаю», это не очень. Просто неправильно.
Это создает очень рискованный прецедент, и, на мой взгляд, надо разбираться с подобным чуть жестче», – подчеркнул Пиастри.
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