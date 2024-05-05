Оскар Пиастри о Магнуссене: «Если пилот признает, что заслужил столько штрафов, это создает рискованный прецедент»

Пиастри призвал разобраться с намеренными штрафами в исполнении Магнуссена.

Гонщик « » признался, что его тревожат многочисленные нарушения со стороны соперника из « » , который намеренно переступал черту ради напарника в спринте на Гран-при Майами.

«На самом деле я видел его комментарии после гонки о том, что он заслужил все полученные штрафы. Думаю, если пилот говорит о заслуженности наказаний и том, что это вроде как выбранный путь… Это не очень хороший прецедент для всех.

На мой взгляд, когда получаешь штраф и говоришь: «Ну, это момент 50 на 50» или «Со мной обошлись сурово», это одно. А если получаешь столько штрафов и признаешь: «Ага, я все их заслуживаю», это не очень. Просто неправильно.

Это создает очень рискованный прецедент, и, на мой взгляд, надо разбираться с подобным чуть жестче», – подчеркнул Пиастри.

ФИА обсудит ужесточение штрафов из-за «тактики Магнуссена»

Андреа Стелла: «Может, Магнуссену стоит провести один уик-энд дома, подумать о спортивном поведении»

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях:

Facebook | ВК | Telegram | Instagram