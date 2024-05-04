Даниэль Риккардо о 4-м месте в спринте: «Это напоминание некоторым о том, что я еще на кое-что способен»

Риккардо обрадовали результаты спринта в Майами .

Пилот « » поделился впечатлениями от четвертого места в спринте Гран-при Майами.

«Бороться впереди намного приятнее. Ты видишь «Феррари» в боковых зеркалах и думаешь: «Хорошо, вызов принят, давайте сделаем все, что в наших силах».

Честно говоря, я каждый круг был способен сдерживать Карлоса [Сайнса]. Я словно похлопывал себя по спине после каждого пройденного круга. Затем неожиданно мы приблизились к финишу, и я подумал: «Хорошо, возможно, мы справимся».

Так что это был спринт во всех смыслах этого слова. У меня больше ничего не было, я не мог экономить шины, ничего, только двигаться к цели. И я знал, что это то, что нужно, чтобы удержать это место. Приятно, что все получилось.

Команда заслужила это, думаю, мы все заслужили этот результат. Не могу ругаться, но мы прошли через многое, чтобы оказаться здесь, так что это также напоминание некоторым [о том, что я еще на кое-что способен]», – сказал .

Главное спринта Гран-при Майами: завал на четырех от Хэмилтона, глупый крэш до старта, грубиян штрафами добыл очки команде

