Фернандо Алонсо: «Спринт для меня ничего не значит»

Алонсо без энтузиазма ждет спринт в .

Пилот « » заявил, что не планирует сильно атаковать по ходу спринта, чтобы не получить очередной штраф – тем самым высказав упрек в сторону стюардов.

За три последних гоночных уик-энда Алонсо дважды получал штраф. Последний случай имел место на Гран-при Китая в инциденте с участием Карлоса Сайнса.

«Спринт для меня ничего не значит. Потому что, такое ощущение, что мы получаем штрафы вне зависимости от того, что делаем. Так что в спринте может и будет весело, но не нам. Мне спринт не очень интересен.

Что касается квалификации, то правильно «прочитать» ситуацию с уровнем сцепления колес с трассой было непросто, учитывая, что переходить с «медиума» на «софт» нам можно было только в самом конце [в третьем сегменте].

Было трудно, но условия в любом случае одинаковы для всех. Мы прошли в третий сегмент обеими машинами, это и было нашей целью. А дальше будет видно», – рассказал .

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