Эдди Джордан: «Если Ньюи решит взять тайм-аут и немного отдохнуть – его многие поймут»

Джорджан не исключает небольшую паузу в карьере .

Бывший владелец команды «Формулы-1» и менеджер Ньюи Эдди Джордан считает, что его друг может взять небольшую паузу после прекращения работы в команде «Ред Булл».

Считается, что Ньюи договорился с «Ред Булл» о расторжении контракта с такими условиями, чтобы те позволили ему начать работу в другой команде «Формулы-1» [с высокой долей вероятности речь идет о «Ферарри»] самое позднее с мая 2025 года.

«Не забывайте, что в «Ред Булл» Эдриан находился под постоянным давлением. Поэтому, если он решит взять тайм-аут и немного отдохнуть – его многие поймут. И я думаю, что скорее всего случится именно это, нежели он сразу начнет рассматривать другие варианты продолжения карьеры.

Ведь ситуация немного изменилась, Эдриан просто стал чуть старше. В «Ред Булл» у него была отличная команда, отличные гонщики, отличные сотрудники. И сейчас он, вероятно, хочет посмотреть в будущее, чтобы как-то изменить свою жизнь», – рассказал Джордан.

Лучший инженер «Формулы-1» уходит из «Ред Булл». Что об этом известно?