Эдди Джордан: «Если Ньюи решит взять тайм-аут и немного отдохнуть – его многие поймут»

Теги Феррари Эдриан Ньюи Ред Булл Эдди Джордан Формула-1 Авто

Джорджан не исключает небольшую паузу в карьере Эдриана Ньюи.

Бывший владелец команды «Формулы-1» и менеджер Ньюи Эдди Джордан считает, что его друг может взять небольшую паузу после прекращения работы в команде «Ред Булл».

Считается, что Ньюи договорился с «Ред Булл» о расторжении контракта с такими условиями, чтобы те позволили ему начать работу в другой команде «Формулы-1» [с высокой долей вероятности речь идет о «Ферарри»] самое позднее с мая 2025 года.

«Не забывайте, что в «Ред Булл» Эдриан находился под постоянным давлением. Поэтому, если он решит взять тайм-аут и немного отдохнуть – его многие поймут. И я думаю, что скорее всего случится именно это, нежели он сразу начнет рассматривать другие варианты продолжения карьеры.

Ведь ситуация немного изменилась, Эдриан просто стал чуть старше. В «Ред Булл» у него была отличная команда, отличные гонщики, отличные сотрудники. И сейчас он, вероятно, хочет посмотреть в будущее, чтобы как-то изменить свою жизнь», – рассказал Джордан.

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7 комментариев
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В этом комментарии очень важна одна деталь: Эдди Джордан - действующий менеджер Эдриана Ньюи.
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Ответ Volodya_A
Цену набивает?
Возможно. А может и искренне говорит.

Главное то, что он абсолютно точно знает всю ситуацию.
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А многие НЕ поймут))) Болельщики Феррари уж точно.
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Не, не надо...)
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Ответ Кирилл Мартыненко
В этом комментарии очень важна одна деталь: Эдди Джордан - действующий менеджер Эдриана Ньюи.
Цену набивает?
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